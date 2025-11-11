Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年11月11日は、手のひらサイズに欲しい機能がギュッとつまった、Xiaomi（シャオミ）のタブレット「Xiaomi Pad Mini」がお得に登場しています。3K解像度（3008×1880）と165Hzの高リフレッシュレートに対応したディスプレイは