午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５６９、値下がり銘柄数は９８０、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に電気機器、空運、その他製品、医薬品など。値下がりで目立つのは海運、陸運、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS