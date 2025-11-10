私はジュン（30代）。小4、小1、未就学児の3きょうだいを育てています。男ばっかり育てていると、おしとやかでにこやかになんて私には無理。毎日怒って、毎日声を荒げて……。それでも旦那を含め、家族みんなで仲良くやっています。私はご近所付き合いやママ友付き合いなど、上辺だけの付き合いは必要がないと思っています。そんなことをするのなら子どもたちに時間を使いたいし、無駄話をするくらいなら、やらなければいけないこ