ニューストップ > 仕事・教育ニュース > 上辺だけの付き合いは不要?近所付き合いを無償で働かせようとする魂… ママ友 家族 ストーカー ママスタ☆セレクト 上辺だけの付き合いは不要?近所付き合いを無償で働かせようとする魂胆 2025年11月10日 20時50分 リンクをコピーする 私はジュン（30代）。小4、小1、未就学児の3きょうだいを育てています。男ばっかり育てていると、おしとやかでにこやかになんて私には無理。毎日怒って、毎日声を荒げて……。それでも旦那を含め、家族みんなで仲良くやっています。私はご近所付き合いやママ友付き合いなど、上辺だけの付き合いは必要がないと思っています。そんなことをするのなら子どもたちに時間を使いたいし、無駄話をするくらいなら、やらなければいけないこ 記事を読む