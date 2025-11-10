現地11月９日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節で、廣山望監督が率いるU-17日本代表がヨーロッパ王者のポルトガルと対戦した。ここまでの２戦を終えて１勝１分の日本は、35分に和田武士のゴールで先制。45分にも瀬口大翔がネットを揺らして追加点を挙げる。71分には長南開史の退場で数的不利となり、その９分後に１点を返されたものの、リードを守りきり２−１で勝利。グループステージ