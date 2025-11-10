「ポルトガルは失望した」「グループ首位の座を失った」日本が欧州王者撃破でGS１位通過！対戦国メディアは落胆「最後の反撃だけでは不十分だ」【U-17W杯】
現地11月９日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節で、廣山望監督が率いるU-17日本代表がヨーロッパ王者のポルトガルと対戦した。
ここまでの２戦を終えて１勝１分の日本は、35分に和田武士のゴールで先制。45分にも瀬口大翔がネットを揺らして追加点を挙げる。
71分には長南開史の退場で数的不利となり、その９分後に１点を返されたものの、リードを守りきり２−１で勝利。グループステージ２勝１分として首位通過を決めた。
この結果を受けてポルトガルメディア『A BOLA』は、「ポルトガルが日本に敗れ、グループ首位の座を失った」と報じた。
「ポルトガルは失望した。最初の２試合で快勝した後、グループステージ最終戦で日本に１−２で敗れ、グループBの首位から脱落した。試合開始直後は劣勢だったものの、すぐに主導権を取り戻した。しかし、前半は期待されたほど得点機を作れず、むしろ相手にチャンスを作られて２失点。その後、ポルトガルは攻め続け、相手が退場者を出したあとに１点差に詰め寄ったが、同点ゴールを奪うことができなかった」
また『zerozero』も、「グループBの首位を争った試合で、ポルトガルは日本に１−２で敗れた。相手が退者を出した後に追い上げたが、最後の反撃だけではグループ首位を確保するのに不十分だ」と伝えている。
廣山ジャパンの決勝トーナメントでの戦いにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
