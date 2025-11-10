ここ一週間(3日午後5時〜10日午後5時)、震度3以上の地震が18回も観測され、うち2回は震度4の地震です。突然の大きな地震に備えて、日頃からの備えが重要です。ここ1週間震度3以上の地震が18回も11月に入ってから、地震が多発しています。ここ一週間(3日午後4時30分〜10日午後4時30分)も、震度3以上の地震が18回観測され、震度1以上は71回も発生しています。特に昨日9日(日)の午後5時3分には、三陸沖を震源とするマグニチュード6.