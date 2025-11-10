札幌臨床検査センターがストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１４３３円でカイ気配となっている。前週末７日の取引終了後、非公開化を目的として株式併合を実施すると発表した。創業家の伊達アセットマネージメント（札幌市厚別区）と、Ｈ．Ｕ．グループホールディングス傘下のエスアールエル（東京都港区）の２社以外の株主が保有する札臨株について、１株１９６５円でスクイーズ