札幌臨床検査センター<9776.T>がストップ高の水準となる前営業日比３００円高の１４３３円でカイ気配となっている。前週末７日の取引終了後、非公開化を目的として株式併合を実施すると発表した。創業家の伊達アセットマネージメント（札幌市厚別区）と、Ｈ．Ｕ．グループホールディングス<4544.T>傘下のエスアールエル（東京都港区）の２社以外の株主が保有する札臨株について、１株１９６５円でスクイーズアウト（強制買い取り）を実施する予定。エスアールエルの保有株について札臨が自社株買いを実施。最終的に株主を伊達アセットマネージメントのみとする。東京証券取引所と札幌証券取引所は同日付で、札臨を監理銘柄（確認中）に指定した。札臨株に対してはスクイーズアウト価格を意識した買いが集まったようだ。



２０２６年１月１３日開催予定の臨時株主総会で株式併合について付議する予定。創業家と北洋銀行<8524.T>、ほくほくフィナンシャルグループ<8377.T>傘下の北海道銀行は議案に賛同する意向という。エスアールエルの保有株の買取価格は協議中。上場廃止は２６年２月１６日、株式併合の効力発生日は同年２月１８日を予定する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



