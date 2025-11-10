五洋建設が大幅反発し、１９９６年５月以来２９年６カ月ぶり高値となっている。前週末７日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高３７８９億６６００万円（前年同期比１５．５％増）、営業利益２５８億３７００万円（同７１．１％増）、純利益１７１億３４００万円（同７３．３％増）と大幅増益となったことが好感されている。 国内土木が大型港湾工事などの順調な進捗により売り上げを伸ばしたことに加えて、