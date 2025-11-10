五洋建が大幅反発、上期営業利益７１％増と４５０万株を上限とする自社株買い発表を好感

五洋建設<1893.T>が大幅反発し、１９９６年５月以来２９年６カ月ぶり高値となっている。前週末７日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高３７８９億６６００万円（前年同期比１５．５％増）、営業利益２５８億３７００万円（同７１．１％増）、純利益１７１億３４００万円（同７３．３％増）と大幅増益となったことが好感されている。



国内土木が大型港湾工事などの順調な進捗により売り上げを伸ばしたことに加えて、設計変更などによる工事採算の改善があり業績を牽引。国内建築や海外建設における豊富な手持ち工事の進捗も寄与した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高７２７０億円（前期比０．１％減）、営業利益３９５億円（同８２．０％増）、純利益２５０億円（同２．０倍）の従来見通しを据え置いている。



同時に、上限を４５０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．６３％）、または５０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は１１月１０日から来年３月３１日までで、株主還元の充実及び資本効率の向上を図るためとしている。



出所：MINKABU PRESS