三井松島ホールディングスが続急伸している。前週末７日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６５５億円から６６６億円（前期比９．９％増）へ、営業利益を８２億円から９０億円（同１８．２％増）へ、純利益を５８億円から６４億円（同２６．０％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１１５円（株式分割換算２３円）から４１円（株式分割前換算２０５円）へ引き上げたことが好感されている