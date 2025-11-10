三井松島ＨＤが続急伸、２６年３月期業績予想の上方修正と配当予想の実質増額修正を好感

三井松島ホールディングス<1518.T>が続急伸している。前週末７日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６５５億円から６６６億円（前期比９．９％増）へ、営業利益を８２億円から９０億円（同１８．２％増）へ、純利益を５８億円から６４億円（同２６．０％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１１５円（株式分割換算２３円）から４１円（株式分割前換算２０５円）へ引き上げたことが好感されている。



金融その他セグメントのエム・アール・エフを２４年７月に子会社化したことや、産業用製品セグメントのジャパン・チェーン・ホールディングスの売り上げの増加などが上期業績を押し上げたことに加えて、ＭＭ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓにおける上場株式投資などによる特別利益の計上が寄与する。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高３１９億２００万円（前期比９．１％増）、営業利益５４億２００万円（同４０．２％増）、純利益５２億４００万円（同８０．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS