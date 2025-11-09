ニューストップ > ライフ総合ニュース > 住宅ジャーナリストが語る、老後の安心を左右する住まい選び 雑誌 メディア 田舎 相談 持ち家 住宅購入 戸建て 国民年金 家族 賃貸 家賃 住宅ローン All About 住宅ジャーナリストが語る、老後の安心を左右する住まい選び 2025年11月9日 21時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 年金生活を見据えた住まい選びについて、住宅ジャーナリストが解説した ローン完済で老後は「家賃0円」で住居費の心配がなくなるという 国民年金がベースで年金受給額が少ない人は買っておいたほうがいいそう 記事を読む おすすめ記事 今年60歳です。非正規雇用で貯金ができず、63歳で年金繰上げを考えてますが、どうでしょうか？ 2025年11月3日 20時55分 50代で、将来の年金も老後貯金も両方少ないときはどうしたらいい？ 2025年11月7日 21時40分 60代前半でパート収入300万円・年金収入22万円でも確定申告は必要になるの？ 2025年11月9日 20時30分 「ローンを返すだけの人生になるとは…」年収1,300万円の夫婦が新築後に痛感“誰も教えてくれなかった現実” 2025年10月31日 20時0分 58歳のパートです。老齢基礎年金と老齢厚生年金は課税で、遺族厚生年金は非課税なんですか？ 2025年11月8日 20時55分