ニューストップ > ライフ総合ニュース > 元NGT48の荻野由佳が披露した写真に絶賛の声「相変わらず綺麗な脚」 ZOZO 荻野由佳 NGT48 Instagram 便利 美脚 ZOZOTOWN ちゃお All About 元NGT48の荻野由佳が披露した写真に絶賛の声「相変わらず綺麗な脚」 2025年11月9日 21時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 元NGT48の荻野由佳が6日、自身のInstagramを更新した 黒いトップスに黒いスカートを着用した、お団子の髪形と美脚ショットを披露 「こんなにスタイルいいのに脚痩せ頑張るの」など絶賛の声が寄せられた 記事を読む おすすめ記事 日向坂46河田陽菜、2nd写真集発売記念“生配信”第3弾決定 ピンクランジェリーの特典ポスター公開 2025年11月8日 12時0分 まん丸美尻＆レインボービキニ 見返り美女の極上ボディにうっとり 「きれいに撮って」カット公開 2025年11月3日 19時10分 夜ドラ出演の森七菜、オフショットに「風に吹かれててもかわいいとは」の声 2025年11月5日 15時56分 「ママとは思えない神々しさ」前田敦子＆板野友美、美脚際立つ双子コーデを披露！「顔ちっちゃすぎる」 2025年11月5日 20時45分 後藤真希、シアートップス×“超ミニ”衣装姿で美脚スラリ「セクシーすぎる」「スタイルレベチ」と絶賛の声 2025年11月5日 17時6分