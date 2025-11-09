元NGT48の荻野由佳さんは11月6日、自身のInstagramを更新。脚痩せを頑張っている美脚ショットを披露しました。（サムネイル画像出典：荻野由佳さん公式Instagramより） All About

元NGT48の荻野由佳が披露した写真に絶賛の声「相変わらず綺麗な脚」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • NGT48荻野由佳が6日、自身のInstagramを更新した
  • 黒いトップスに黒いスカートを着用した、お団子の髪形と美脚ショットを披露
  • 「こんなにスタイルいいのに脚痩せ頑張るの」など絶賛の声が寄せられた
記事を読む

