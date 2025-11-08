ラッパー・晋平太さんが死去　親族が公式Xで公表オリコンニュース

ラッパーの晋平太さんが42歳で死去 親族が公式Xで発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ラッパーの晋平太さんが死去していたことが8日、公表された
  • 晋平太さんはフリースタイルでのラップバトルを得意とし、数々の大会で優勝
  • 2023年11月から体調不良のためライブ活動を休止すると発表していた
