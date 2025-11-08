わんこに優しさを見せた女の子の姿が大きな反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で41万1000回再生を突破し、「どっちも愛おしくて泣ける」「素敵な関係性」「なんて優しい世界」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：2歳の女の子が『雷を怖がる豆柴』に…自分も怖いはずなのに見せた行動】 雷を怖がる豆柴に… TikTokアカウント「suzuupina」の投稿主さんは、豆柴の『すず』ちゃんという