ヘブン（トミー・バストウ）が花田旅館を出て一軒家を借りることになり、女中が必要になった。朝ドラことNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第6週「ドコ、モ、ジゴク。」（演出：泉並敬眞）では、女中とは洋妾のことだと思い込んで、深刻になる錦織（吉沢亮）やトキ（髙石あかり）の右往左往を描く。 参考：北川景子、『ばけばけ』で“汚れ”をこだわり抜く雨清水親子の作り込みに制作陣も感銘 女中にうってつけ