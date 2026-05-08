だんだん暖かくなってきて、旅行の計画を立て始めた人も多いのでは？今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、遊園地へ行く日に着たい「旅のリンクコーデ」をご紹介します。ボーイズライクなお洋服で、可愛さも動きやすさも両立♡たまにはトムボーイになりきって遊園地へレッツゴー！From SAYA「遊園地って超〜〜〜久しぶり！持ち前のやんちゃさを大きめトップスで表現♡ 紗来は本当にアクティブで