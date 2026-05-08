DJIは5月8日、ポケットジンバルカメラ「Osmo Pocket 4」シリーズの次期モデル「Osmo Pocket 4P」をティザー公開しました。デュアルカメラ搭載の上位モデル現時点で判明している概要は、デュアルカメラを搭載するモデルということ。「広がる世界、あふれる物語。」というコピーがヒントになっているようですが、追加されたカメラが超広角カメラなのか望遠カメラなのか、ティザー動画を見る限りでは判断できません。「まもなく登場！