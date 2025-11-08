東京芝1400メートルで行われる「第61回京王杯2歳S」はスピード自慢の実力馬が顔をそろえた。関西馬ダイヤモンドノットに◎を託す。1400メートルにシフトした2走前の未勝利戦は道中4番手から上がり3F最速34秒4で3馬身差の楽勝。続く、もみじSも上がり3F最速33秒3で半馬身差の2着に追い上げた。前走から間隔（中2週）は詰まるが、最終追いは坂路で自己ベストの4F52秒6をマーク。出来はさらに上向いている。初めての左回りはポ