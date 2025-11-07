元テレビ東京のフリーアナウンサー福田典子（34）が7日、TOKYO MX5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト出演。一般男性との離婚を公表した上で、元貴乃花親方の花田光司氏と元フジテレビアナウンサー河野景子さんの長男、靴職人でタレントの花田優一（30）との交際を明らかにした。今年3月、一部週刊誌で離婚を報じられていた。番組は福田の経歴を紹介したパネルを準備。そこには「結婚、出産、離婚などありつつ…現在はフリ