日本対韓国に向け侍ジャパンの強化合宿が6日、宮崎県でスタート。阪神の坂本誠志郎選手は初日からブルペンに入った西武の平良海馬投手の球を受けサインを伝達する「ピッチコム」を使用しました。使用した感覚について「慣れないとなかなか大変だと思いますし、コミュニケーションをとっていく中で、もう少しこうしたらいいんじゃないかって話もすでにたくさん出ているので、試合までに解決していきながらになると思います」とコメ