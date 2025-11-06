サッカーの強豪として知られる私立興国高（大阪市）のサッカー部で、部員数人が飲酒していたことが6日、学校への取材で分かった。飲酒の場にいた部員を停学処分とし、部を無期限の活動停止処分とした。学校は部全体を対象に追加調査し、日本サッカー協会および全国高等学校体育連盟（全国高体連）に報告する。12月に開かれる全国高校サッカー選手権への出場は調査結果を踏まえ判断する。学校によると、部員は2日夜、大阪府内