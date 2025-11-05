［AFCチャンピオンズリーグ・エリート第4節、メルボルン・シティ 2-1 FC町田ゼルビア、11月4日、東京・町田GIONスタジアム］Aリーグ・メン（オーストラリア1部）のメルボルン・シティはアウェイで町田に2-1で勝利を収め、ACLEで2連勝を達成した。この日、後半アディショナルタイムに劇的な決勝点を挙げた男こそ、2018年3月から翌年7月までJ1浦和レッズでプレーした元オーストラリア代表FWアンドリュー・ナバウトだ。大ケガを