松本人志氏の単独生配信で華々しくスタートを切った有料配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」。月額1,100円という価格設定のもと、黒字化を達成するためには、どれほどの有料会員が必要になるのだろうか。そして、この独自プラットフォームがビジネスとして成立するのか、有料動画配信サービスに関わっていた経験から独自に検証してみる。黒字化ラインは最低25万人かサービスの収益構造を考察するには、まず「月間の総