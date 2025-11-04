1日に行われたラ・リーガ第11節のバレンシア戦でも2ゴールを記録したレアル・マドリードFWキリアン・ムバッペ。これでリーグ戦では8試合連続得点となり、今季すでにリーグ戦だけで13ゴールを記録。得点ランク首位を独走している。パリ・サンジェルマン時代もゴールを量産していたが、それはレアルでも変わらない。今回のバレンシア戦の2ゴールにより、ムバッペのラ・リーガ通算成績は45戦44ゴールとなった。『Football Espana』に