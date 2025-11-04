ロードスターキャピタルは急落。前週末１０月３１日取引終了後、第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。売上高は２８８億８０００万円（前年同期比１８．９％増）、最終利益は５２億７７００万円（同８．４％減）だった。堅調な不動産マーケットが追い風となった一方、利上げ可能性に備えて締結した金利スワップ契約の評価益や支払利息などが利益面で響いた。通期で増収増益を見込んでいるだけに