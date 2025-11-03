ベールに包まれた国・北朝鮮の“お笑い文化”はどうなっているのか。その実態に迫ると、衝撃の現実が明らかになった。【映像】日本で暮らす脱北者女性＆その夫と子ども芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇は、北朝鮮についてニュース等では目にするものの、現地の人がどう過ごしているのか