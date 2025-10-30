ロボット相撲の全国大会3連覇を果たした大分県佐伯市の高校生が、その技術を生かして交通安全を呼びかけるユニークな動画を制作しました。 【写真を見る】ロボット相撲全国3連覇の高校生が交通安全動画制作ヘルメット着用の大切さを実験で訴え大分 この動画を手がけたのは、ロボット相撲全国大会で3連覇を果たした佐伯豊南高校の生徒6人です。ロボットとカボチャを使い、自転車のヘルメット着用を呼びかける内容と