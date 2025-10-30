【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月8日放送のNHK総合『Venue101』は、「101回 大感謝SP」。出演アーティストおよび歌唱楽曲も発表された。 2022年4月にスタートした音楽番組『Venue101』。MC に濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花を迎え、毎週土曜23時からの生放送で、人気アーティストの熱量あるライブを届けてきた。 レギュラー放送“101”回目となる11月8日の放送では、「101回 大感謝SP