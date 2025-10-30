『Venue101』記念すべき“101”回目は大感謝SP！3年半の名場面＆スタジオライブを生放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月8日放送のNHK総合『Venue101』は、「101回 大感謝SP」。出演アーティストおよび歌唱楽曲も発表された。

2022年4月にスタートした音楽番組『Venue101』。MC に濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花を迎え、毎週土曜23時からの生放送で、人気アーティストの熱量あるライブを届けてきた。

レギュラー放送“101”回目となる11月8日の放送では、「101回 大感謝SP」と題した特番を45分にわたって届ける。話題のアーティストによるスタジオパフォーマンスはもちろん、これまでの名場面集や、視聴者からリクエストを募るコーナーも。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

INI「Present」

KiiiKiii「I DO ME」

NiziU「♡Emotion」

マカロニえんぴつ「ハナ」

※アーティスト名五十音順

【トーク出演】

日向坂46 （2名予定）

【VTR出演】

ガウル（IVE）、 Number_i and more…

■話題のアーティスト4組がスタジオライブ

記念すべき回のスタジオパフォーマンスには、人気の4組が決定。今回も話題のアーティストが、スタジオライブを届ける。

またトークでも、記念すべき第1 回放送（2022年4月9日）に出演したINIをはじめ、NiziU、マカロニえんぴつが番組の思い出を語る。

初めての出演となる、韓国発5人組ガールズグループ・KiiiKiii は、『Venue101』が“未来を切り拓く新しいアーティスト”を紹介してきたコーナー「COMING UP」に出演する。

さらに、これまでのスタジオライブから“もう一度観たいパフォーマンス”を募集。

番組が始まってからの3年半で、土曜の生放送『Venue101』と、ホールで行う特番『Venue101 EXTRA』に出演したーティストは183組、披露されたライブパフォーマンスは373曲にのぼる。

今回、このライブを振り返るにあたり、視聴者から“もう一度観たいライブパフォーマンス”を募集する。応募は『Venue101』の番組サイトから可能だ。

■生放送を盛り上げた“あのアーティスト”に感謝を伝えるVTRも

これまで『Venue101』の生放送を盛り上げたアーティストもVTRで出演。『Venue101』でテレビ初出演を飾ったNumber_i、そして2023年5月に初出演したIVEのガウルには、“とある理由”をもとに番組が感謝を伝えにいく。

さらに日向坂46もスタジオのトークゲストとして出演。これまで出演した放送回を振り返り、彼女たちにもある理由で番組が感謝を伝える。

■番組発ユニット・ハマいくの軌跡

2022年に番組発ユニットとしてデビューした、MCふたりによる“ハマいく”の企画。2023年の『NHK紅白歌合戦』でもパフォーマンスした「ビート DE トーヒ」や、今年フジテレビ「FNS鬼レンチャン歌謡祭」でも披露した「love10」など、その活躍の軌跡を振り返る。

■番組情報

NHK総合『Venue101 「101回 大感謝SP」』

11/08（土）23:00～23:45

※NHK ONEで同時配信、1週間見逃し配信

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

「もう一度見たいライブパフォーマンス」への回答はこちらから

https://www.nhk.jp/g/ts/WX1N9WR8GY/blog/bl/p7x4Gzaqg7/bp/p41g1KqrwM/

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101

■【画像】『Venue101 「101回 大感謝SP」』の番組ロゴ