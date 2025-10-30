『Venue101』記念すべき“101”回目は大感謝SP！3年半の名場面＆スタジオライブを生放送
11月8日放送のNHK総合『Venue101』は、「101回 大感謝SP」。出演アーティストおよび歌唱楽曲も発表された。
2022年4月にスタートした音楽番組『Venue101』。MC に濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花を迎え、毎週土曜23時からの生放送で、人気アーティストの熱量あるライブを届けてきた。
レギュラー放送“101”回目となる11月8日の放送では、「101回 大感謝SP」と題した特番を45分にわたって届ける。話題のアーティストによるスタジオパフォーマンスはもちろん、これまでの名場面集や、視聴者からリクエストを募るコーナーも。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
INI「Present」
KiiiKiii「I DO ME」
NiziU「♡Emotion」
マカロニえんぴつ「ハナ」
※アーティスト名五十音順
【トーク出演】
日向坂46 （2名予定）
【VTR出演】
ガウル（IVE）、 Number_i and more…
■話題のアーティスト4組がスタジオライブ
記念すべき回のスタジオパフォーマンスには、人気の4組が決定。今回も話題のアーティストが、スタジオライブを届ける。
またトークでも、記念すべき第1 回放送（2022年4月9日）に出演したINIをはじめ、NiziU、マカロニえんぴつが番組の思い出を語る。
初めての出演となる、韓国発5人組ガールズグループ・KiiiKiii は、『Venue101』が“未来を切り拓く新しいアーティスト”を紹介してきたコーナー「COMING UP」に出演する。
さらに、これまでのスタジオライブから“もう一度観たいパフォーマンス”を募集。
番組が始まってからの3年半で、土曜の生放送『Venue101』と、ホールで行う特番『Venue101 EXTRA』に出演したーティストは183組、披露されたライブパフォーマンスは373曲にのぼる。
今回、このライブを振り返るにあたり、視聴者から“もう一度観たいライブパフォーマンス”を募集する。応募は『Venue101』の番組サイトから可能だ。
■生放送を盛り上げた“あのアーティスト”に感謝を伝えるVTRも
これまで『Venue101』の生放送を盛り上げたアーティストもVTRで出演。『Venue101』でテレビ初出演を飾ったNumber_i、そして2023年5月に初出演したIVEのガウルには、“とある理由”をもとに番組が感謝を伝えにいく。
さらに日向坂46もスタジオのトークゲストとして出演。これまで出演した放送回を振り返り、彼女たちにもある理由で番組が感謝を伝える。
■番組発ユニット・ハマいくの軌跡
2022年に番組発ユニットとしてデビューした、MCふたりによる“ハマいく”の企画。2023年の『NHK紅白歌合戦』でもパフォーマンスした「ビート DE トーヒ」や、今年フジテレビ「FNS鬼レンチャン歌謡祭」でも披露した「love10」など、その活躍の軌跡を振り返る。
■番組情報
NHK総合『Venue101 「101回 大感謝SP」』
11/08（土）23:00～23:45
※NHK ONEで同時配信、1週間見逃し配信
司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花
ナレーション：服部伴蔵門
■関連リンク
「もう一度見たいライブパフォーマンス」への回答はこちらから
https://www.nhk.jp/g/ts/WX1N9WR8GY/blog/bl/p7x4Gzaqg7/bp/p41g1KqrwM/
『Venue101』番組サイト
https://www.nhk.jp/p/venue101