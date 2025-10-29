東京・世田谷区の一軒家で男女の遺体が見つかりました。【映像】現場付近の様子29日午後0時半すぎ、世田谷区駒沢の2階建ての一軒家で、50代くらいの男女が倒れているのが見つかりました。2人は2階で発見され、その場で死亡が確認されました。遺体には傷があり、出血していて、近くに刃物が落ちていたということです。警視庁が事件の可能性も視野に調べています。（ANNニュース）