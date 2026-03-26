日本マクドナルドは、5月7日から5月19日までの期間限定で、新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を夕方5時からの夜マック限定で販売する。【画像】大ボリューム！大人が満足する「サムライマック」新商品（詳細）「サムライマック」の“レギュラー化5周年”を迎えたことを記念した企画。“大人が満足する”バーガーを目指して開発し、2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとして展開してきた。「