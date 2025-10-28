大阪・交野市の職員らが開いた会見で公開されたのは、幹部職員から受けたとする“パワハラの音声”。幹部職員：返事もできひんのか、お前んとこは。被害職員：うん。幹部職員：「うん」って誰に言ってんねん、オラァ！被害職員：はい。幹部職員：お前、対等か？オレと、コラ！被害職員：違います。職員らによりますと、2024年7月、市の幹部2人が職員10人に対しパワハラを行ったとして、相談を受けた別の職員が市に内部通報。通報し