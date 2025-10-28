10月24日に放送当日の“緊急差し替え”が発生した『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）。【写真】白のピチピチTシャツに金髪姿…千鳥・大悟が披露したコスプレ「番組は“緊急打ち切り”へと舵を切っているそうです。今週中に最新回の収録を予定しているというものの、よほどのことがなければこの収録分を持って番組は終了。ネット上でも大きな物議を醸しているこの問題ですが、それだけフジはMCを務める千鳥の大悟さんの気持