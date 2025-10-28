ヘリオスは大幅高で３日続伸している。２７日の取引終了後、体性幹細胞再生医薬品「ＨＬＣＭ０５１」について、急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）患者を対象にした第１・２相臨床試験のデータで腎機能障害の改善傾向が見られたと発表しており、試験結果を好感した買いが集まっている。今後ＡＲＤＳ治療薬について、国内における条件及び期限付承認申請や米国を中心とするグローバル第３相試験の開始に向けて準備を進め