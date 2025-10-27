ＰＬＡＮＴがカイ気配スタートで急騰を演じている。同社は北陸を地盤に大型ディスカウント店を展開しているが、顧客ニーズを捉え足もとの業績は好調に推移している。前週末２４日取引終了後、２６年９月期の業績予想を発表したが、営業利益は前期比１０％増の２２億円を予想、１６年９月期以来１０期ぶりの利益水準に回復する見通しとなった。価値あるプライベート（ＰＢ）商品の投入で利益率を改善させ収益に