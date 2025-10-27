・ＮＹダウ４７２０７．１２（＋４７２．５１） 高値４７３２６．７３ 安値４６８１１．５１ ・Ｓ＆Ｐ５００６７９１．６９（＋５３．２５） ・ナスダック総合指数２３２０４．８６（＋２６３．０６） 出所：MINKABU PRESS