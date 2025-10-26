Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。マイナンバーカードなんて、正直財布に入れておけば良いと思っていました。ところが、machi-yaに登場中のチタン製の「マイナンバーカードケース」は、現時点で目標の80倍となる1000枚以上が支援される大ヒットを記録中。一体なぜここまで注目されているのか、実物をお借りしてその理由