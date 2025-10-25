毎日を健康に過ごすための食べ方は何か。医師の山下明子さんは「マサチューセッツ大学で開発された『マインドフルネスストレス低減法』がベースになったチョコレート瞑想で得られるメリットは、『脳の疲労が軽減される』『自己コントロール力が高まる』など、体の機能に変化をもたらすことが科学的に証明されている。食べ方一つで、人生が変わる」という――。※本稿は、山下明子『食べる瞑想』（三笠書房）の一部を再編集したもの