かつて元日本代表の初瀬亮（現ガンバ大阪）も所属したイングランドのシェフィールド・ウェンズデイ。1867年創設の同クラブは、世界最古のサッカークラブのひとつとされている。シェフィールド・ウェンズデイは現在、イングランド2部リーグを戦っているが、24日に「破産管理手続きに入った」との声明を発表した。負債を抱えるクラブは、売却先を探していたものの、合意に至らず、24日付けで破産管財人が指名された。今後は管財人の