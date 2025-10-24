今年度クマに襲われて死亡した人が7人となり、過去最多を更新した。ノンフィクション作家の中山茂大さんは「約80年分の北海道の地元紙を通読し、人喰い熊出没の兆候を分析した。その結果、平成令和期のクマは、それまでとはまったく異なる傾向を見せ始めていることがわかった」という――。写真＝時事通信フォト、写真提供＝北海道斜里町北海道斜里町の市街地に現れた親子とみられるヒグマ。 - 写真＝時事通信フォト、写真提供＝北