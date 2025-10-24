虚偽の処方箋を書き、薬を詐取したとして東京都渋谷区の医師、小西悠太郎容疑者（44）が逮捕された。まだまだ余罪がありそうで、故・安倍晋三元首相の妻だった昭恵さん（63）も、一緒に撮った写真をダシに名前を使われた。当の彼女に話を聞いてみると……。＊＊＊【写真を見る】「安倍家の主治医」と名乗り詐欺行為に及んでいたイケメン詐欺師（44）小西容疑者が詐欺の疑いで警視庁に逮捕されたのは9月29日。2021年7月から8