お笑いタレント・明石家さんま（70）が22日放送のフジテレビホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。進行を務めた同局の井上清華アナウンサー（30）のコメントを“注意”する場面があった。今回は「秋から始めるズボラなお掃除術」と題して放送された。ゲスト出演したインフルエンサーの17歳、長浜広奈は「掃除をしない」とし「母がしてくれます」と母親が掃除をしてくれているとした。まだ17歳の高校生ということでス