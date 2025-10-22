県は、大分空港とハーモニーランドを結ぶバスの実証実験について、便数を減らし、利用率の高い朝と夕方の2便のみで来年3月末まで運行を継続することを決めました。 【写真を見る】大分空港とハーモニーランド結ぶバス、朝夕2便で来年3月まで運行継続へ 県は、大分空港とJR杵築駅、日出町のハーモニーランド間の交通利便性向上を目的に、今年8月から実証実験を行っています。 現在は1日11便