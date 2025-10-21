10月20日、アップフロントプロモーションが公式サイトを更新。度重なる不祥事で活動休止中だった「モーニング娘。’25」の北川莉央が年内をもってモー娘。並びにアップフロントからも“卒業”すると発表した。「アップフロントの代表取締役である西口猛さん名義で文書が公開されました。《現在活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング娘。’25並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました》