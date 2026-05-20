西武が雑誌「JUNON」とのコラボ企画を発表プロ9年目の“イケメン”が全国デビューする。西武は19日、雑誌「JUNON」の7月号（5月21日発売予定）に西川愛也外野手が登場すると発表。首位を快走するチームを盛り上げる“大抜擢”に、ファンは「ぎゃーーーーーーっ」「レアすぎる神企画」と盛り上がりを見せていた。19日午後5時、西武は「JUNON」とのコラボ企画「西川愛也選手の“愛差し”（眼差し）」を発表。今月21日に発売され