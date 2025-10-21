記者会見する中国外務省の郭嘉昆副報道局長＝21日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の郭嘉昆副報道局長は21日の記者会見で、自民党の高市早苗総裁の首相選出を受け「歴史や台湾といった重大な問題で政治的な約束を守る」ことを求め、けん制した。日本が中国と共に「戦略的互恵関係を全面的に推進することを望む」と訴えた。マレーシアでの東南アジア諸国連合（ASEAN）関連会議や韓国でのアジア太平洋経済協力会議（APEC）