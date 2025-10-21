柿谷曜一朗。彼と一緒にボールを蹴ると、いろんな気づきがある。何よりもサッカーがよりいっそう楽しく感じるよね。先日、ウスイホーム株式会社が主催するサッカー教室に参加した。代表取締役の海沼仁さんもサッカーが好きで、いろんな形でこのスポーツに貢献してくれている。今回のサッカー教室に、柿谷も特別ゲストで来てくれた。子どもたちを対象に、ゲーム中心のメニュー。柿谷はJリーグの最優秀ゴール賞を２回、受賞し