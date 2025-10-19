日本の建設業界が、静かに屋台骨を揺るがされています。その元凶は、単なる職人不足ではありません。安価な輸入材に駆逐された「国産材」と、現場の“指揮者”たる「工事監督」。この2つの資源の枯渇です。本記事では、森山高至氏の著書『ファスト化する日本建築』（扶桑社）より、素材と人材の「ファスト化」という病巣に迫ります。疲弊する林業と木材のファスト化日本の林業支援のための建築を考えるのであれば、当然に国産材の